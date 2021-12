Scoppia focolaio a scuola: 11 docenti contagiati, tutte le classi in quarantena

Si aggrava il bilancio del contagio da coronavirus scoppiato all'interno della elementare Ugolini di Brescia. Da venerdì la scuola è di fatto deserta, in quanto 15 classi su 15 sono finite in quarantena.

Venerdì 26 novembre, i casi riscontrati erano poco più che un paio, quattro classi sono finite in quarantena e il numero è poi ulteriormente aumentato. Tanti genitori, preoccupati per il focolaio in corso, hanno iniziato a tenere a casa i bambini. Su richiesta della dirigente Anna Maria Testa, giovedì l'Ats ha deciso di procedere con lo screening sulle quattro classi non ancora in isolamento.

La realtà del contagio è così emersa chiaramente: su 355 bambini, sono tanti quelli risultati positivi, ma il dato che più balza all'occhio è quello dei docenti; ben 11 hanno infatti contratto il coronavirus. Per tutti un brusco ritorno alla Dad, in attesa di ricominciare (o così si spera) poco prima dello stop natalizio.