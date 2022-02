Cibo e bevande a clienti senza Green Pass: bar chiuso per 10 giorni

A Brescia prosegue l'attività della Polizia di Stato per il controllo delle misure anti-Covid (e la loro applicazione). A finire nei guai, questa volta, è stato un bar in zona stazione, il cui titolare non ne ha proprio voluto sapere di far rispettare le regole in vigore.

Fra dicembre e febbraio, infatti, il barista ha ricevuto tre diverse multe, dopo essere stato beccato a servire alimenti e bevande all'interno del suo locale, a clienti sprovvisti di Green Pass rafforzato.

Ora, essendo recidivo per ben tre volte, la Prefettura ha disposto la sanzione accessoria della chiusura temporanea: la serranda del bar dovrà restare abbassata per i prossimi 10 giorni.