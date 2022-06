Esce a passeggiare col cane, muore stroncato da un improvviso malore

Lago di Garda. Era uscito per una passeggiata con il cane nell'ultimo giorno di vacanza a Costermano, ma non è rientrato. È stato quasi sicuramente un malore a causare la morte di un turista tedesco di 85 anni, che si trovava in villeggiatura sul Benaco assieme alla moglie. Nella mattinata di ieri, 12 giugno, l'uomo si era era allontanato nei dintorni dell'albergo per fare due passi insieme al cane. È stato un passante a trovare l'animale da solo, lungo una strada forestale, e subito dopo a scorgere il corpo esanime dell'anziano in una scarpata.

L'allarme al 118 è arrivato poco dopo le 10 e per il recupero dell'85enne è stato allertato il soccorso alpino. Una squadra di soccorritori è scesa un paio di metri nella scarpata e lì ha atteso il nulla osta della magistratura per la rimozione della salma. Ricevuto il via libera, gli operatori hanno posizionato il corpo su una barella e l'hanno trasportato lungo una strada per 200 metri, arrivando nel punto in cui ad attenderli c'erano i carabinieri di Costermano, l'ambulanza della Croce Rossa e il carro funebre.