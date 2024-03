Appassionato cantore della nostra terra, Brescia dice addio a Costanzo Gatta

Se n'è andato di Venerdì Santo, all'età di 83 anni. È difficile definire la professione principale di Costanzo Gatta, così le elenchiamo tutte: giornalista, storico, saggista, regista, compositore, drammaturgo, romanziere. Tutto quel che ha prodotto lo ha fatto col sorriso sulle labbra, coltivando i rapporti umani con gentilezza ed educazione.

Costanzo Gatta, classe 1940, figlio di Alfredo, è giornalista fin dal 1967. È stato inviato prima, e caporedattore centrale poi, del quotidiano milanese «La Notte»; dal 1995 al 2000 ha diretto l’«Eco di Biella». In anni più recenti ha collaborato con il dorso bresciano del «Corriere della Sera», il tutto continuando a scrivere saggi e opere varie su Brescia e i bresciani. Alcuni titoli? "Ve zo del fic", "El parlà desmentegat", "Fomne", "Föra come 'n balcù", "Ma và a dà via...", "Vecchia Brescia: voci, canti, richiami degli ambulanti di ieri", "Santelle di Brescia", e tanti altri (qui l'elenco completo), tra i quali alcuni volumi su Gabriele D'Annunzio.

Appassionato (anche) di teatro, fu tra i fondatori della gloriosa Compagnia «La Loggetta», e poi della compagnia del «Ventaglio». Malato da tempo, ha trascorso gli ultimi giorni in ospedale al Civile, dove è deceduto. Lascia la compagna Giusi Villari e il figlio Alfredo.