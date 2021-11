Aperitivi e cocaina, la Questura chiude un bar: era un covo di pregiudicati

Chiuso il bar “La Locanda” di Costa Volpino, sul lago d'Iseo. Lo ha deciso il questore di Bergamo a seguito di un'operazione congiunta di Polizia di Stato e Carabinieri. All'interno del locale, infatti, è stato arrestato un cliente abituale, 39 anni, trovato in possesso di dosi di cocaina e denaro contante considerato provento dell'attività di spaccio: in casa nascondeva altra droga.

Non solo: anche un “coadivuante” del bar avrebbe cercato di nascondere della cocaina, oltre a essere stato trovato in possesso di denaro contante e di un bilancino di previsione. Un altro dipendente, infine, è stato beccato con 2 grammi di hashish e quindi segnalato alla Prefettura come consumatore. Identificati anche i clienti del bar: erano tutti pregiudicati.