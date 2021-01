Travolto da un furgoncino, soccorso dall'eliambulanza: è in gravi condizioni

Brutto incidente stradale sabato mattina sul Lago d'Iseo. Verso le 8, un uomo di 70 anni è stato investito da un furgoncino in via Nazionale a Costa Volpino, a poca distanza dal ponte che attraversa il fiume Oglio. Ancora non è chiara la dinamica del sinistro.

Il 70enne ha riportato gravi lesioni ed è stato necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo, dov'è stato ricoverato in codice in corso. Sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine.