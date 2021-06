Va dritto alla rotonda e si schianta con l'auto contro un muro: grave ragazzo

Perde il controllo dell’auto e si schianta contro un muro: mercoledì 2 giugno un 34enne di Costa Volpino, di origini rumene, è uscito di strada a causa di un malore mentre stava rientrando alla propria abitazione. Le sue condizioni sono gravi.

Il fatto è accaduto verso le 21,30 in via Nazionale a Costa Volpino all’altezza della rotonda in prossimità del cinema e della pizzeria. Stando alle prime informazioni trapelate, il 34enne a bordo della sua Opel Astra si stava dirigendo verso il centro del paese quando improvvisamente si è sentito male ed è finito fuori strada, terminando la sua corsa contro un muretto.

Subito è stato lanciato l’allarme: sul posto sono giunti il personale sanitario del 118 e un’ambulanza della Croce Blu di Lovere. In volo anche l’elisoccorso decollato da Brescia. Presenti anche i vigili del fuoco di Lovere e i carabinieri di Tavernola. Dopo le prime cure sul posto, il ragazzo è stato condotto in elisoccorso all’ospedale Civile di Brescia, dove è ricoverato in prognosi riservata.