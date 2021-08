Malore fatale mentre è al lavoro: morto giovane elettricista

Un'altra tragedia sul posto di lavoro: un operaio elettricista di 44 anni è morto martedì pomeriggio sul cantiere del nuovo polo logistico di Md a Cortenuova, in provincia di Bergamo. Si è sentito male intorno alle 16.30, quando si è accasciato a terra sotto gli occhi attoniti dei colleghi: è stato subito allertato il 112, che ha inviato sul posto – oltre ad ambulanza e automedica – anche l'elisoccorso.

Purtroppo non c'è stato niente da fare: il 44enne è stato rianimato a lungo, ma senza successo. I rilievi sono stati affidati ai carabinieri di Treviglio: in attesa degli esiti degli accertamenti medico-legali, non ci sarebbero comunque dubbi sulla dinamica dell'accaduto, e sulle cause naturali del decesso.