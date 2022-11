Rovinosa caduta in bici: ragazzino soccorso dall'eliambulanza

Attimi di paura nella tarda mattinata di lunedì 31 ottobre per un ragazzino di 13 anni, vittima di una brutta caduta in bicicletta a Corteno Golgi. A chiamare i soccorsi, poco dopo le 12, è stato il padre del giovanissimo: anche lui in sella a una bicicletta, ha assistito all'incidente avvenuto in via Caduti del Lavoro.

Sbalzato dalla sella e poi rovinato sull'asfalto, il 13enne avrebbe riportato seri traumi agli arti inferiori: per questa ragione sul posto, oltre a un'ambulanza, è arrivato anche l'elisoccorso. Per fortuna i primi accertamenti hanno escluso un quadro clinico grave: il ragazzino è poi stato trasferito in elicottero all'ospedale Civile di Sondrio, ma le sue condizioni non destano preoccupazione.