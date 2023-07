Albero cade durante la tempesta: ragazzina muore schiacciata

Travolta e uccisa da un albero, mentre riposava insieme agli amici all’interno di una tenda. È il tragico destino di una ragazza di 16 anni, vittima dell'ennesima tempesta di vento e grandine che si è abbattuta sulla Valle Camonica poco prima dell’alba di oggi, martedì 25 luglio.

La giovane, residente in provincia di Como, si trovava in località Palù a Corteno Golgi: è lì che il gruppo scout di cui faceva parte aveva allestito un campo base per trascorrere la nottata. Poi la tempesta e la furia del vento che ha sradicato un albero, piombato proprio sulla tenda dove riposava la giovanissima vittima.

L’allarme è scattato poco dopo le 4 e sul posto sono intervenuti i volontari della protezione civile, i tecnici del soccorso alpino e i vigili del fuoco: quando sono arrivati sul posto per la giovane non c’era ormai purtroppo più nulla da fare.