Crolla a terra davanti agli amici: muore nel parcheggio stroncato da un malore

Tragedia nel parcheggio Baradello di Corteno Golgi: un uomo di 44 anni è stato colpito da un malore improvviso e fatale nella mattinata di oggi (lunedì 6 marzo).



L'allarme è stato lanciato poco dopo le 10.30 da alcuni amici che hanno visto il 44enne accasciarsi, mentre stava camminando per raggiungerli: insieme avrebbero dovuto trascorrere una giornata sulle piste da sci del comprensorio Aprica - Corteno Golgi.

Le condizioni dell'uomo sono subito apparse molto critiche e gli amici hanno fatto il possibile, praticandogli le manovre salva vita in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Rianimato a lungo anche dai sanitari - sopraggiunti a bordo di due ambulanze e dell'elisoccorso - per il 44enne non ci sarebbe purtroppo stato più nulla da fare.

Dalle prime verifiche effettuate dai carabinieri, l’uomo sarebbe morto per cause naturali, forse per un malore improvviso accusato poco dopo essere sceso della sua auto. La vittima, di nazionalità straniera, stava trascorrendo qualche giorno di vacanza in Valle Camonica.