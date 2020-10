Corteno Golgi: dopo la tempesta danni per 3,5 milioni di euro

La quiete dopo la tempesta: anche in Valle Camonica è tornato a splendere un po’ di sole dopo 48 ore consecutive di pioggia. Ma il paese più colpito, Corteno Golgi, ancora si lecca le (costose) ferite: da una prima stima fornita dal Comune, potrebbero servire più di 3 milioni e mezzo di euro per rimettere in sesto le zone più colpite e danneggiate dalla pioggia del fine settimana, che ha fatto esondare i torrenti Ogliolo e Magada.

La piena dell’Ogliolo - immortalata anche in un video - ha fatto così paura da costringere diverse famiglie a lasciare le proprie abitazioni nella frazione di Sant’Antonio: i residenti sono stati trasferiti in paese a bordo degli elicotteri dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. La strada per la frazione rimarrà chiusa al traffico fino a nuovo ordine.

Danni a Sant'Antonio e San Pietro

Il fiume ha travolto anche il parcheggio di Via Camillo Golgi, anche questo chiuso con apposita ordinanza: in quelle ore di pioggia interminabile c’è stata anche una frana importante. Per motivi di sicurezza sono state chiuse anche la strada della Coste e (a tratti) quella che porta alla frazione di San Pietro, oltre che il ponte che collega Pisogneto a Roncò.

Se nel capoluogo e a Sant’Antonio c’è stata la piena dell’Ogliolo, a San Pietro invece è tracimato il torrente Magada. Anche qui l’acqua ha provocato non pochi danni, arrivando ad allagare anche il celebre “ristoro del pescatore”. Domenica mattina in municipio è stata fatta l’ultima ricognizione tecnica, prima di programmare i vari interventi di ripristino.