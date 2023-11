Improvviso malore, uomo muore in mezzo alla strada

Dramma nella mattinata di oggi a Corteno Golgi: un uomo di 60 anni è morto mentre camminava lungo le strade del paese della Valcamonica.

Il 60enne avrebbe accusato un malore, mentre percorreva via artigiani, e si è accasciato a terra. L’allarme è stato lanciato poco prima delle 10: sul posto la centrale operativa del 112 ha inviato due automediche.

Una corsa purtroppo inutile quella dei sanitari e vani, purtroppo, i tentativi di rianimare l'uomo: il suo cuore non ha più ripreso a battere. Non ci sarebbero dubbi sulla morte per cause naturali, dovuta probabilmente a un attacco cardiaco.