Seguono il navigatore, ma finiscono in mezzo alla neve: coppia intrappolata in auto

A bordo della loro auto sono finiti in un paesaggio incantato: tra gli alberi innevati ai piedi del Mortirolo. È quanto accaduto, la sera del primo giorno del 2022, a due malcapitati turisti: la macchina sulla quale viaggiavano è rimasta impantanata nella neve, lungo una vecchia strada militare che collega Corteno Golgi a Trivigno, piccola frazione del comune di Tirano.

Una strettissima e impervia strada nei boschi ai piedi del Mortirolo, piuttosto complicata da percorrere durante la bella stagione e praticamente inaccessibile duranti i mesi freddi. L’allarme è scattato verso le 21 del primo gennaio: la coppia era rimasta intrappolata nell’auto, al freddo e al buio, e ha chiamato i soccorsi.

Impossibile per i due turisti proseguire, come tornare indietro. Sul posto sono sopraggiunti i vigili del Fuoco volontari di Edolo e dell’Aprica il cui intervento è stato fondamentale per liberare l’auto rimasta impantanata nella neve, consentendo così alla coppia di tornare lungo la strada principale.