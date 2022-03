Ubriaco fradicio all'uscita della disco, cade e si rompe la faccia sull'asfalto

Quando i soccorritori sono arrivati nel piazzale della discoteca Number One, a Corte Franca, la scena che si è aperta davanti ai loro occhi è stata piuttosto spaventosa: un ragazzo di 27 anni riverso a terra, in una pozza di sangue. Sul volto diverse ferite, che inizialmente potevano anche far pensare a una brutale aggressione.

Così non era: dopo i primi accertamenti svolti dai carabinieri di Chiari, si è scoperto che il ragazzo era inciampato da solo, seppur in maniera piuttosto violenta. Il 27enne era cosciente, anche se in evidente stato di alterazione alcolica. La chiamata al 112 è scattata poco dopo le 4.30 della notte tra sabato e domenica: sul posto sono intervenute un'ambulanza e un'auto medica.

Stando a una prima ricostruzione, pare che il 27enne avesse alzato un po' troppo il gomito e sia quindi stato accompagnato all'esterno dal locale dai buttafuori. Mentre camminava nel parcheggio della discoteca, avrebbe perso l'equilibrio sbattendo violentemente il volto sull'asfalto. A causa delle lesioni e dei traumi riportati è stato trasportato alla Poliambulanza di Brescia.

Per lui pare qualche frattura, ma comunque nulla di preoccupante. Gli esami effettuati dai medici del nosocomio hanno escluso traumi di grave entità: il 27enne è stato ricoverato in un rassicurante codice giallo e sottoposto alle cure del caso, anche per smaltire la sbornia.