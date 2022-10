Uomo si toglie la vita: il corpo recuperato in un laghetto di pesca sportiva

Domenica 16 ottobre, verso le 10.45, un cadavere è stato recuperato dalle acque del laghetto di pesca sportiva di via Conicchio a Corte Franca.



Dopo l’allarme arrivato alla sala operativa del 112, sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco, con il supporto di un gommone e un’ambulanza della croce rossa di Palazzolo. Per l’uomo - un 74enne della zona - non c’era più nulla da fare: il corpo si trovava vicino alla riva ed è stato recuperato dai pompieri.

Immediatamente sono scattate le indagini dei carabinieri, anche con l'intervento di un medico legale, per stabilire le cause del decesso e da quanto tempo fosse avvenuto. L’ipotesi più accreditata, per ora, è quella di un gesto estremo. Non ci sarà bisogno di autopsia: la salma è già stata riconsegnata ai familiari, che potranno così organizzare il funerale.