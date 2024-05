Precipita nel vuoto dal balcone e rimane infilzato nella ringhiera

È precipitato nel vuoto mentre stava pitturando la balaustra del balcone: un volo di pochi metri ma che è culminato con il violento impatto con una ringhiera appuntita, che gli avrebbe procurato gravi ferite tra cui un polmone perforato. È la cronaca dell'incidente domestico che si è verificato domenica pomeriggio in una palazzina di Via Giuseppe Verdi, a Corte Franca. L'allarme è stato lanciato in codice rosso intorno alle 16: il ferito è un uomo di 49 anni, ricoverato d'urgenza al Civile ma poi – così pare – in serata già dichiarato fuori pericolo. Ma si attendono ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

Un polmone perforato dopo la caduta

La dinamica dell'accaduto appare abbastanza chiara. L'uomo, come detto, era impegnato in operazioni di tinteggiatura sul balcone di casa. Forse si sarebbe sporto un po' troppo in avanti, sta di fatto che ha perso l'equilibrio ed è precipitato di sotto. Nella caduta, fino al piano sottostante, si sarebbe infine infilzato con la ringhiera in metallo, procurandosi le ferite di cui sopra tra le quali la perforazione di un polmone.

I vicini di casa che hanno assistito alla scena sarebbero stati i primi ad allertare il 112. La centrale operativa di Areu ha inviato sul posto l'automedica e un'ambulanza della Croce Rossa di Palazzolo. Medici e volontari hanno soccorso il ferito, medicato e suturato sul posto e poi trasferito in ospedale. Il 49enne è arrivato a Brescia poco dopo le 17, subito ricoverato.