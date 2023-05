Rapinato mentre balla in discoteca con gli amici: paura per un ragazzo

Una notte in discoteca con gli amici. Una serata spensierata, almeno finché non è stato aggredito alle spalle da un altro cliente: con violenza gli ha strappato le due collane d’oro che indossava. È successo, nella notte tra sabato 20 e domenica 21 maggio sulla pista della Number One di Corte Franca.

Il giovane rapinato per fortuna sta bene: ma avrebbe riportato lesioni, non gravi, al collo. A fermare il responsabile della rapina ci hanno pensato prima gli uomini della security del locale Franciacorta, poi i carabinieri del Radiomobile di Chiari. Nei guai è finito un 18enne residente in provincia di Verona: è stato denunciato, a piede libero, per rapina.