Ragazzo scomparso nel nulla da oltre 48 ore, la disperazione della mamma

È uscito di casa a piedi, alle 10.30 di sabato 26 novembre, e non è più tornato. Sono giorni di angoscia per i genitori di un 18enne residente a Timoline di Corte Franca: di lui non si hanno più notizie da ormai 48 ore.

Da giorni i genitori e i carabinieri, ai quali i familiari hanno denunciato la scomparsa del giovane sabato sera, stanno incessantemente cercando Silvano Junior. Ad alimentare la preoccupazione della mamma del 18enne sono le strane risposte ricevute al telefono. Il cellulare del ragazzo è infatti rimasto acceso fino a domenica mattina, ma a rispondere alle chiamate non sarebbe stato lui.

Al cellulare di Silvano risponde qualcun altro

"Domenica, per due volte, ci ha risposto un ragazzo - ci racconta la mamma del 18enne- che non sappiamo chi sia: ci ha detto che Silvano stava molto male ed era in Ospedale, a Milano. Abbiamo allertato i carabinieri, che hanno fatto le verifiche: mio figlio non risulta ricoverato in nessun ospedale. Queste chiamate mi hanno terrorizzata: chi è questo giovane che è in possesso del telefono di Silvano, e perché risponde alle telefonate?.Mio figlio è molto fragile in questo periodo, temo che gli abbiano fatto del male".

Dopo le inquietanti telefonate, è calato il silenzio: il cellulare del giovane risulta staccato da ormai 24 ore. Quando si è allontanato indossava un giaccone mimetico e un paio di pantaloni della tuta, anche quelli mimetici e strappati sulle ginocchia, un paio di scarpe da ginnastica bianche marca 'Puma'. Con sé aveva solo il cellulare, un caricabatterie e la carta d'identità.

L'ultimo avvistamento

Numerosi gli avvistamenti: il 18enne sarebbe anche stato inquadrato dalle telecamere della stazione di Provaglio d'Iseo, mentre saliva sul treno diretto a Brescia. In città non sarebbe però mai arrivato: per l'ultima volta è stato visto alla stazione di Bornato- Calino, sabato pomeriggio.

Ricerche in corso, come detto, mentre con il passare delle ore cresce sempre di più l'angoscia dei genitori. Sui social si moltiplicano gli appelli: chiunque abbia notizie di Silvano Junior può rivolgersi ai carabinieri di Adro, o ai militari della compagnia di Chiari, che si stanno occupando del caso.