Forza il posto di blocco, poi semina il panico: speronata l'auto della polizia

Lunghi attimi di follia solo pochi giorni fa a Corte Franca: come scrive Bresciaoggi, un 32enne alla guida di una Renault Clio non si è fermato all'alt della Polizia Locale, ha cercato di fuggire ma ha concluso la sua corsa addirittura speronando una seconda pattuglia. Il giovane si è meritato multe salatissime, il sequestro del mezzo, il ritiro della patente oltre a una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale.

A quanto pare era alla guida di un'auto senza assicurazione. Questo il motivo che l'avrebbe spinto a tentare la fuga. Tutto è successo sulla Strada provinciale, in direzione Rovato: come detto il 32enne non si è fermato nonostante l'indicazione degli agenti, che avevano rilevato un'anomalia grazie al sistema di controllo targhe.

La Renault è partita allora a gran velocità, in fuga sia lungo strade in contromano che con sorpassi azzardati e pericolosi. Ma sono arrivati i rinforzi: la seconda pattuglia della Locale l'ha anticipato e ha cercato di fermarlo bloccando la strada. Ma il 32enne ha cercato di forzare il blocco speronando la vettura. Ultimo atto di un pomeriggio di pura follia.