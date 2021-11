In migliaia senza mascherina: chiusa per un mese la discoteca Number One

Ballavano tutti ammassati e senza mascherina: lo scorso 14 novembre erano a migliaia, senza i dispositivi di protezione individuale e senza rispettare le regole del distanziamento sociale. Per questo motivo la discoteca Number One di Corte Franca era stata chiusa per 5 giorni: ora il provvedimento è stato esteso a 30 giorni, su disposizione della Prefettura.

La decisione sarebbe conseguenza delle “reiterate violazioni della normativa sul contenimento pandemico”, riferiscono i carabinieri: tra agosto e settembre, infatti, i militari avevano riscontrato tali violazioni, ma anche elevato sanzioni da parte del Nucleo antisofisticazione alimentare e del Nucleo ispettorato del lavoro.

La nota del locale

“Siamo spiacenti di comunicare – ha riportato una nota la direzione di Number One - che in seguito a una disposizione pervenutaci dalle forze dell’ordine pochi minuti fa, la serata è stata annullata. Ci scusiamo per il disagio e per il poco preavviso verso tutti coloro che si erano organizzati per trascorrere una serata in totale spensieratezza al Number One. Sarà nostra premura aggiornarvi quanto prima sulla data di riapertura del locale e sui prossimi appuntamenti in calendario”.