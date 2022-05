Cade fuori dalla disco e batte la testa: ragazzina in ospedale

Una brutta caduta al termine di una serata trascorsa in un noto locale del Bresciano. Erano circa le 5 di domenica mattina, quando una richiesta d’aiuto, scattata dal piazzale della discoteca Number One di Corte Franca, è giunta alla sala operativa del numero unico per le emergenze: una 18enne che lamentava dolori dalla nuca.

Sul posto oltre ai volontari dell’ambulanza di Bornato - sopraggiunti in codice rosso a bordo di un’autolettiga - sono intervenuti anche i carabinieri del Radiomobile di Chiari, temendo che si trattasse di un’aggressione. Stando a quanto ricostruito di militari, la giovane avrebbe fatto tutto da sola: avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe scivolata, battendo la testa su uno scalino.

L’allarme è fortunatamente rientrato poco dopo l’arrivo dei sanitari: la 18enne non avrebbe riportato gravi traumi ed era cosciente. Dopo le prime cure è stata comunque trasportata in ospedale, a Chiari, per essere sottoposta agli accertamenti del caso.

È solo uno dei diversi interventi effettuati dai sanitari del 118 nei dintorni del Number One: alle due hanno dovuto soccorrere un 21enne che lamentava lievi lesioni - a suo dire - dovute a un’aggressione. Alle 6.30 i volontari dell'ambulanza di Adro si sono presi cura di un 18enne che si è sentito male a causa del troppo alcol ingurgitato.

Nella notte tra sabato e domenica, il locale è anche stato oggetto di uno specifico servizio dei militari di Chiari, che si sono appostati nelle vie limitrofe e pure nel parcheggio. I carabinieri hanno sedato diversi parapiglia scoppiati tra i clienti all’esterno della discoteca e pure denunciato un ragazzo per guida in stato d’ebbrezza: si era messo al volante con un tasso alcolico superiore a 0,8 grammi per litro.