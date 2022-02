Controlli fuori dalla disco: ubriachi, insulti e fughe in auto, 5 ragazzi nei guai

Quattro persone denunciate, una patente ritirata a un ragazzo che ha tirato dritto al posto di blocco: è il bilancio dei controlli effettuati dai carabinieri di Chiari nelle vicinanze della discoteca Number One di Corte Franca. I militari si sono appostati nelle vie che conducono al noto locale e pure nel parcheggio.

Un servizio finalizzato al contrasto della guida in stato di ebbrezza, ma anche alla tutela della sicurezza dei clienti, visti i tanti episodi violenti che si verificano all'esterno del locale. Diversi i militari del nucleo operativo e radiomobile impegnati nell'attività, che si è svolta nella notte tra sabato e domenica. Cinque i ragazzi finiti dei guai.

Ubriachi al volante

Tre giovani sono stati denunciati - per guida in stato d’ebbrezza - perché si erano messi al volante con un tasso alcolemico superiore a 0,8 grammi per litro. Un 34enne bresciano è invece stato deferito per oltraggio a pubblico ufficiale: fermato mentre percorreva a piedi il piazzale del locale, avrebbe pesantemente insultato i militari, pronunciando frasi irripetibili.

Ragazzo fugge all'alt

C’è stato pure chi ha provato a forzare il posto di blocco: si tratta di un 21enne bresciano, che non si sarebbe fermato all’alt. Inseguito dai militari, la fuga in auto si è conclusa qualche centinaio di metri più avanti e per lui è scattato il ritiro della patente.