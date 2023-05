Strappano la collana a una ragazza: arrestati all'uscita dalla disco

Non solo la rissa e le bottiglie lanciate contro la gazzella dei carabinieri. Nel piazzale antistante la discoteca Number One di Corte Franca, sabato notte, è successo davvero di tutto: la presenza dei carabinieri ha però evitato il peggio e permesso di fermare chi in discoteca non ci era andato solo per ballare e assistere al concerto del rapper statunitense Nle Choppa. In manette, in flagranza di reato, sono finiti un 18enne e un 20enne residenti in provincia di Verona: sono stati fermati, dai militari del Radiomobile di Chiari, all'uscita dal locale, pochi istanti dopo aver rubato una collana.

Stando a quanto ricostruito, i due avevano appena strappato una collana d'oro dal collo di una ragazza di 20 anni: avrebbero avuto il tempo di passare la refurtiva ad alcuni complici, ma non quello di scappare. Sono stati arrestati dai carabinieri e accusati di furto con strappo: nelle prossime ore compariranno davanti al giudice per la direttissima.