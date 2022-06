Cacciati della disco, chiamano i carabinieri e accusano il buttafuori di averli picchiati

Probabilmente avevano alzato un po' troppo il gomito e stavano infastidendo gli altri clienti, così per loro era scattato il cartellino rosso: il personale del locale li aveva accompagnati lontano dalla pista da ballo. Attimi concitati, perché pare che la coppia di giovani - una ragazza di 20 anni e un 22enne - non volessero proprio saperne di lasciare il Number One di Corte Franca.

Dal piazzale della nota discoteca, i due hanno infatti chiamato i carabinieri per denunciare una presunta aggressione da parte della security, ‘colpevole’ - a loro parere - di avergli messo le mani addosso. La telefonata è scattata poco dopo la mezzanotte e trenta e sul posto sono intervenuti i carabinieri di Chiari, oltre a un’ambulanza dei volontari di Bornato.

Una volta raccolta la loro versione dei fatti, i due sono stati accompagnati in ospedale - a Chiari - per ricevere le cure del caso. Per entrambi pare comunque nulla di grave: sono stati ricoverati in codice giallo. Sono in corso le indagini per fare piena luce sulla vicenda.