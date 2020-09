Tragedia tra i vigneti: cammina con gli amici, crolla a terra e muore

Si è accasciato a terra all'improvviso, mentre stava camminando in mezzo ai vigneti della Franciacorta insieme ad alcuni amici: a nulla sono valsi i disperati tentativi di rianimarlo, il suo cuore non ha più ripreso a battere. La tragedia si è consumata venerdì pomeriggio in Via Castello, intorno alle 18 a Colombare di Corte Franca.

E' qui che un uomo di 51 anni residente a Rodengo Saiano si è sentito male. Proprio gli amici che erano con lui hanno dato l'allarme al 112: vista la gravità della situazione, la centrale operativa ha inviato sul posto, oltre all'automedica e a un'ambulanza dei volontari di Capriolo, anche l'elisoccorso decollato dall'ospedale di Bergamo.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Niente da fare, purtroppo: è stato rianimato a lungo, per quasi mezz'ora, ma alla fine i medici si sono dovuti arrendere all'evidenza. Dai primi accertamenti clinici è risultato che avesse alcune patologie cardiache pregresse: dunque sarebbe morto per un infarto. Sul posto anche i Vigili del fuoco e i Carabinieri, a cui sono stati affidati i rilievi.