Dramma in paese: ragazzo di 31 anni trovato morto in un furgone

Drammatico rinvenimento nella prima mattinata di mercoledì a Corte Franca. Stando alle primissime informazioni trapelate, il corpo senza vita di un ragazzo di 31 anni è stato trovato all’interno di un furgone parcheggiato in località Colombaro

A fare la tragica scoperta, e ad allertare i soccorsi, sarebbe stato un passante. Verso le 9 avrebbe notato un uomo privo di sensi all’interno del veicolo: ha quindi chiamato il numero unico per le emergenze. Sul posto, in pochi minuti, sono arrivate un’ambulanza e un’automedica, ma i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

In via Roma sono arrivati anche i carabinieri di Chiari che dovranno fare luce sulle cause del decesso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa.