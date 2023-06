In arresto cardiaco mentre pedala, grave in ospedale

Ha avvertito un malore mentre pedalava in sella alla sua bici e si è accasciato a terra sulla strada. L’allarme è stato lanciato poco dopo le 11 di oggi, domenica 18 giugno, da via Seradina a Colombaro di Corte Franca.

Vittima del malore improvviso è un uomo di 58 anni: non avrebbe mai perso i sensi, per fortuna. Stabilizzato dal personale del 118 - sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Rossa di Palazzolo e dei volontari di Adro - è stato poi trasferito a bordo dell’eliambulanza all’ospedale di Ome. Le sue condizioni sarebbero critiche: è stato ricoverato in codice rosso. Sul posto, oltre ai soccorritori, sono intervenuti i carabinieri.