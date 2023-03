Grave rogo prima dell'alba: tre auto divorate dalle fiamme

Le fiamme sarebbero partite da una delle auto parcheggiate nel garage, poi si sarebbero propagate alle altre. Il risultato è che nella notte tra sabato 4 e domenica 5 marzo, tre automobili sono andate completamente distrutte. È avvenuto a Corte Franca in un box situato lungo via Provinciale proprio di fronte alla discoteca Number One.

L'allarme è scattato verso le 6, quando un passante si è accorto del fumo che usciva dal garage e ha immediatamente avvisato i residenti.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i vigili del fuoco di Sale Marasino e quelli di Palazzolo: per spegnere il rogo ci sono volute due ore di lavoro.

Non risultano persone coinvolte, fortunatamente. I carabinieri di Chiari si sono occupati delle indagini. Stando ai primi accertamenti sarebbe stata esclusa l'origine dolosa: a causare l'incendio sarebbero stato il cortocircuito di una delle auto parcheggiate.