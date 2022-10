Risse in serie, buttafuori accoltellato al volto: notte di violenza fuori dalla disco

Chi crea problemi resta fuori dal locale: questa la linea dura adottata, da alcuni mesi, dal Number One di Corte Franca. Un giro di vite che comporta non solo una rigida selezione all’ingresso, ma anche l’immediato allontanamento di chi non rispetta le regole sul dance floor. Ma non sempre chi viene scortato fuori dal locale accetta di buon grado l’intervento dei buttafuori. È il caso di un 20enne di Modena che, all’alba di domenica, avrebbe aggredito un addetto alla sorveglianza mentre cercava di rimettere piede nella discoteca dalla quale era appena stato allontanato.

Attimi concitati: il ragazzo avrebbe estratto un taglierino e ferito al volto uno dei buttafuori che cercava di tenerlo lontano dalla porta. Per fortuna l’uomo avrebbe riportato solo ferite superficiali: trasportato all’ospedale di Chiari, è stato dimesso con una prognosi di 3 giorni. Anche il 20enne è stato portato in ospedale, a Iseo, e poi denunciato dai carabinieri per lesioni personali.

Ma è solo una delle tante aggressioni che si è verificata nella notte tra sabato e domenica: il concerto del rapper milanese Neima Ezza ha infatti attirato migliaia di giovani, provenienti da tutto il Nord Italia, nel noto locale bresciano. Nonostante l’attenta vigilanza dei buttafuori, tra le due e le sei del mattino, sul piazzale della discoteca si sono verificate quattro zuffe che hanno avuto per protagonisti giovani e giovanissimi e hanno richiesto l’intervento di ambulanze e carabinieri.