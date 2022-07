Si siede in mezzo alla strada per protesta: gli agenti lo portano in caserma

Singolare protesta per l'ambiente: il giovane Stefano Todesco, attivista di Extinction Rebellion (XR), giovedì pomeriggio si è seduto per terra, in mezzo alla strada in Corso Mameli a Brescia, "indossando" due cartelli, uno davanti e uno dietro a sé. Come scrive Radio Onda d'Urto, sopra uno dei due cartelli la scritta "Sto male se penso a tutto quello che dobbiamo fare per garantirci un futuro"; sull'altro "Il territorio è di chi lo abita, subito assemblee di cittadini".

Il tema della protesta, infatti, è la richiesta di istituire assemblee "nelle quali i cittadini possano confrontarsi sulle questioni ambientali e in particolare sui progetti infrastrutturali che vanno a interferire con ambiente e clima".

Denunciato dalla Polizia Locale

La protesta è proseguita fino alle 15.30, poi è arrivata la Polizia Locale. Gli agenti hanno accompagnato Tedesco al comando di Via Donegani, dove è stato denunciato per interruzione di pubblico servizio. "Corso Mameli, però, è una via pedonale. L'unica auto che Stefano ha trovato sul proprio percorso è stata proprio quella della Polizia Locale", si legge ancora su Radio Onda d'Urto.