Veterinario stimato e conosciuto, è morto il dottor Corrado Tassi

Brescia e Maclodio piangono l’improvvisa scomparsa del dottor Corrado Tassi. Classe 1958, aveva compiuto 65 anni il primo agosto: si è spento nelle scorse ore, gettando nel dolore i familiari e i tanti colleghi dell’azienda farmaceutica in cui lavorava da tantissimi anni.

Dopo il diploma conseguito all’istituto Pastori di Brescia, aveva frequentato la facoltà di Medicina Veterinaria dell’università di Parma, conseguendo la laurea nel 1983. Poi la lunga carriera alla Fatro, gruppo farmaceutico fondato nel 1947 a Forlì che opera in campo veterinario. Per tantissimi anni Tassi si era occupato dei vaccini aviari, prodotti nello stabilimento di Maclodio dell’azienda emiliana e attualmente ricopriva il ruolo di direttore commerciale.

Una vita per il lavoro e per la famiglia: "Un uomo profondamente buono e generoso, oneste e sincero", si legge nei tanti messaggi di cordoglio giunti ai familiari dello stimato medico veterinario, che lascia nel dolore la moglie Clelia e il figlio Stefano. Una folla commossa di persone è attesa per l’ultimo saluto: il funerale verrà celebrato alle 10.30 di domani, sabato 28 ottobre, nella chiesa parrocchiale di Sant’Antonio a Brescia.