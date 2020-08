Cornalba: ragazzo di 16 anni trovato morto sul Monte Alben

Ritrovato stamani senza vita il ragazzo di 16 anni disperso da sabato a Cornalba, sul Monte Alben nella Bergamasca. Era uscito da solo per un'escursione, che purtroppo si è tramutata in una terribile tragedia.

Per tutta la notte i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso Alpino, coordinati dalla Prefettura, hanno perlustrato la zona senza interruzioni, insieme a Vigili del fuoco e a carabinieri. Sono stati in tutto una quarantina i soccorritori impegnati, è intervenuto anche l’elisoccorso abilitato per il volo notturno, partito da Como, che ha sorvolato la zona.

Stamattina l’elicottero di Areu, decollato da Bergamo, ha effettuato un altro sorvolo e ha individuato il corpo del ragazzo ai piedi di una parete di roccia (scalare era la sua passione). Le squadre del Soccorso Alpino sono state poi portate sul luogo del ritrovamento - sempre in elicottero - per le operazioni di recupero della salma.