«Corda molle» a pagamento? Si pensa a un costo di 10 centesimi al km

Non appena saranno terminati i lavori di potenziamento, attorno a giugno, l'arteria diventerà un tratto autostradale vero e proprio. Ovviamente con il pedaggio. In un lungo servizio, il quotidiano Bresciaoggi in edicola stamane riporta i timori di alcuni dei sindaci dei Comuni nei quali passa il tracciato della «Corda molle», inaugurata 30 anni fa (nel 2012 il tratto fra il casello di Ospitaletto della A4, quello di Brescia Sud della A21 e l'aeroporto di Montichiari).

Le prime notizie sull'introduzione del pedaggio sono apparse alcuni mesi fa. Ora, con l'approssimarsi della fine dei lavori di ampliamento (raddoppio delle corsie tra Ospitaletto e Azzano Mella), quelle che erano ipotesi si stanno trasformando in certezze. La strada è percorsa quotidianamente da circa 15mila veicoli, per i quali da giugno sarà necessario sborsare denaro per percorrere una strada che da sempre è stata gratuita. Secondo quanto ipotizzato dal quotidiano, il costo per ogni chilometro percorso dovrebbe aggirarsi sui 10 centesimi. Di più ancora per i mezzi pesanti.

Tra i sindaci contrari all'introduzione delle tariffe c'è il primo cittadino di Travagliato, Renato Pasinetti, le cui parole sono state riportate da Bresciaoggi: «È inaccettabile che la Corda Molle che era già in buona parte a due corsie e svolgeva egregiamente il suo lavoro ed è stata già pagata dai cittadini bresciani, sia per l'acquisto delle aree necessarie, sia per la realizzazione dell'opera e la sua manutenzione, venga trasformata in un Raccordo autostradale a pagamento».

Pasinetti e gli altri sindaci non sono solo preoccupati dall'esborso che toccherà ai cittadini, ma anche dall'inevitabile incremento di traffico che si verificherebbe nelle strade comunali. Il tratto che diverrebbe a pagamento sarebbe quallo tra Ospitaletto e Montichiari.