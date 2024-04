Il supermercato che chiude per celebrare il 25 aprile e il 1° maggio: "Una scelta valoriale"

Le serrande del superstore Coop Allenaza 3.0 di via Tenente Silvioli a Montichiari resteranno abbassate per scelta e per “dovere civico” nelle prossime due festività. Domani, giovedì 25 aprile, Festa della Liberazione, e mercoledì Primo maggio, Festa del Lavoro, i punti vendita della cooperativa - nata del gennaio 2016 dalla fusione di Coop Adriatica, Coop Consumatori Nordest e Coop Estense - non apriranno al pubblico.

Con la chiusura che interessa l'intera rete di vendita, composta da circa 350 negozi di cui solo uno nel Bresciano (il superstore di Montichiari, appunto) la cooperativa sceglie di celebrare le due feste civili della Liberazione e del Lavoro che fanno parte del patrimonio valoriale, della cultura e della storia della cooperazione e in particolare di quella di consumo.

"È sempre ben saldo il legame della cooperazione con il 25 aprile e il 1°maggio e celebrarli è un diritto oltre che un nostro preciso dovere civico”, dichiara il presidente di Coop Alleanza 3.0, Mario Cifiello. “Queste due giornate hanno in sé i valori della libertà, della giustizia sociale e della democrazia che sono un fertile terreno comune oltre che importanti valori di riferimento per la nostra cooperativa”.