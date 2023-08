Alcol test, controlli a raffica sulla Provinciale: ritirate 5 patenti

In meno di otto ore sono stati fermati 245 automobilisti, tutti sottoposti ad alcol test: cinque di loro sono risultati positivi oltre il limite di legge (che, ricordiamo, è di 0,5 grammi per litro di sangue) e hanno dovuto salutare la propria patente. Tra questi, anche due denunciati per via di un tasso alcolemico superiore agli 0,8 g/l e agli 1,5 g/l, in quest'ultimo caso con immediata confisca del mezzo.

I numeri dell'operazione Smart in Valtenesi

È la cronaca della notte dei controlli della Polizia Locale della Valtenesi, in campo sabato sera dalle 20 alle 3 con 8 operatori, varie pattuglie e pure la stazione mobile nell'ambito dell'operazione Smart promossa da Regione Lombardia, acronimo di "Servizio di monitoraggio delle aree a rischio del territorio": oltre una dozzina i Comuni bresciani interessati, tra cui il capoluogo.

I controlli in Valtenesi si sono concentrati in particolare sulla Strada provinciale 572, che collega Desenzano e Salò, ma pure nelle strade interne dei paesi dell'Unione dei Comuni (e dunque Manerba, Moniga, Padenghe e Soiano). Nel corso delle operazioni è stata sequestrata anche un'altra vettura, in quanto circolante senza assicurazione, e sono stati elevati 3 verbali per violazione del Codice della Strada. Due gli interventi in presa diretta degli agenti, per una lite e per un Tso, un Trattamento sanitario obbligatorio che si è però risolto con un ricovero spontaneo in ospedale.