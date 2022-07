In un weekend 400 alcol test: controlli serrati per tutta l'estate

Sarà un'estate di controlli (serrati) per gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia, quartier generale a Vestone ma operativi in tutto il territorio valsabbino: già nello scorso fine settimane il comando ha messo in campo uomini e mezzi sulle strade del circondario. Sono state più di 400 le persone controllate alla guida e sottoposte ad alcol test.

I controlli nel weekend

Diverse le infrazioni al Codice della strada rilevate. Tra queste due patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza, con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue e dunque con conseguenze penali: si è aggiunta poi una sanzione amministrativa (senza ritiro di patente) a un terzo automobilista. Patente ritirata anche a un giovane trentino trovato in possesso di hashish.

Nel lungo weekend dei controlli anche 5 vetture senza revisione e un'altra senza assicurazione: un ragazzo di 19 anni è stato fermato alla guida con il solo foglio rosa, e quindi multato per 400 euro (con il fermo del veicolo). Interventi della Polizia Locale anche su tre incidenti stradali.