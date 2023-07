La lunga notte dei controlli: fermati 150 automobilisti, multe e patenti ritirate

Lunga notte di controlli da parte dell’aggregazione di Polizia Locale della Valsabbia: tra sabato e domenica le pattuglie hanno fermato 150 automobilisti, tutti sottoposti al cosiddetto “pre-test” per la verifica del tasso alcolemico. Per 10 di loro è stato rilevato un tasso inferiore agli 0,5 grammi per litro di sangue, quindi entro i limiti di legge: un neopatentato, nonostante fosse al di sotto del limite ma comunque positivo, è stato comunque sanzionato (come prevede il Codice della Strada).

Altri 2 automobilisti sono risultati positivi con un tasso compreso tra 0,5 e 0,8, per loro sanzione amministrativa e sospensione della patente: un altro ancora è stato anche denunciato perché con tasso alcolemico compreso tra 0,8 e 1,5, con sospensione della patente fino ad un anno (e multa assai salata).

"Controlli anche nei prossimi giorni"

Nel lungo elenco anche tre ragazzi segnalati alla Prefettura in quanto sorpresi con sostanza stupefacente in un parco pubblico di Gavardo. “Questo tipo di controlli – fa sapere il comandante Fabio Vallini – verrà svolto a sorpresa anche nei prossimi giorni, al fine di contrastare l’incidentalità stradale dovuta anche a questi fenomeni e per contrastare il consumo di stupefacenti”.