La lunga notte dei controlli: fermate 105 persone, in poche ore ritirate 9 patenti

La lunga notte dei controlli in Alto Garda. Nel weekend appena trascorso, tra sabato e domenica, è stato messo in campo un dispositivo rinforzato di monitoraggio del territorio: l’iniziativa ha visto impegnati uomini e mezzi delle stazioni carabinieri di Arco e Dro e della Polizia locale intercomunale dell’Alto Garda e Ledro.

Il bilancio dei controlli

I controlli sulle principali arterie della movida del sabato sera si sono conclusi con 75 veicoli fermati e 105 persone identificate e sottoposte a precursore etilometrico: ben 9 le patenti ritirate, in poche ore, per guida in stato di ebbrezza. Per quattro automobilisti è scattata pura la denuncia penale, in quanto intercettati con tasso alcolemico superiore agli 0,8 grammi per litro di sangue. Documento di guida ritirato anche a due neopatentati, pure loro risultati positivi all’alcol test.

Si segnalano infine anche 4 multe per violazioni al Codice della strada. I dati sono stati resi noti dall’Arma dei Carabinieri: “La finalità del servizio è stata quella di contribuire a scongiurare quelle condotte di guida, soprattutto da parte dei più giovani, potenzialmente pericolose per sé e per gli altri”, si legge in una nota.