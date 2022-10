Consumo giornaliero di "coca": Brescia maglia nera in Italia

Milano? Roma? Napoli? No, la "capitale italiana della coca" è Brescia. Il Bresciano sale sul gradino più alto del podio nella poco invidiabile classifica del consumo pro-capite di cocaina, con un valore che è più del doppio di quello nazionale: 26 dosi ogni 1.000 abitanti contro la media di 12 a livello nazionale. La notizia è pubblicata dal dorso bresciano del Corriere della Sera, che riporta i dati dell’Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri di Milano.

L'analisi è effettuata sui residui metabolici delle sostanze stupefacenti nelle acque reflue urbane, per il Bresciano in particolare sono stati utilizzati i campioni prelevati presso il depuratore di Montichiari. Da qui il dato delle 26 dosi giornaliere ogni mille abitanti, dato che - considerando una dose al giorno - porta allo stupefacente numero di 32mila persone che fanno uso quotidiano di cocaina nel Bresciano. Giusto per avere un confronto, a Roma il dato è di 13,8 dosi ogni 1.000 abitanti, a Milano 13,8, a Napoli 7,7.

A livello nazionale, i 231 campioni prelevati nelle 33 città che hanno aderito alla rilevazione hanno certificato che la cocaina risulta essere la seconda sostanza maggiormente diffusa sul territorio nazionale dopo la cannabis.