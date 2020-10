Quaranta conigli morti nel parco: malattia o avvelenamento?

Cosa ha ucciso 40 innocenti conigli di stanza al parco di Villa Grasseni a Flero? Per ora, nessuno lo sa, e in attesa degli esiti delle analisi, che stabiliranno se si tratta si avvelenamento o di una malattia, non resta che rammaricarsi per la perdita. Le fotografie di alcuni degli animali morti sono comparse nei giorni scorsi sui social, ed hanno innescato una sequela di tristi messaggi da parte dei tanti abituali frequentatori del parco pubblico situato nei pressi della biblioteca.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Diversi cittadini - arrabbiati - avanzano ipotesi circa un avvelenamento, scrivendo che qualcuno potrebbe aver posizionato del veleno nel parco perché infastidito dalle buche scavate nel terreno, o per il danneggiamento dei due filari di vite presenti nel parco. In attesa dei risultati delle analisi, che saranno effettuate dall'Istituto Zooprofilattico di Brescia, tutti i conigli morti sono stati prelevati dall'Enpa.