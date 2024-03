Obbligo di soggiorno e confisca di 4,5 milioni di euro: altri guai per Gezim Sallaku

In esecuzione di un provvedimento del Tribunale Ordinario di Brescia – Sezione Autonoma “Misure di Prevenzione”, i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia della Guardia di Finanza hanno notificato l’applicazione di una misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di 5 anni con obbligo di soggiorno nel comune di residenza nonché la contestuale misura di prevenzione patrimoniale della confisca di beni mobili, immobili, quote societarie e compendi aziendali per un valore complessivo di oltre 4,5 milioni di euro, nei confronti di Gezim Sallaku, l'imprenditore di nazionalità albanese già alle prese con diverse vicende penali.



«In particolare, la confisca di prevenzione è stata disposta all’esito di complesse indagini di natura economico-patrimoniale coordinate dalla Procura Distrettuale della Repubblica di Brescia e seguite delle Fiamme Gialle - fa sapere la Guardia di Finanza - che hanno fatto emergere una notevole sproporzione tra il tenore di vita del proposto (e di tutto il suo nucleo familiare) e i redditi dallo stesso dichiarati al Fisco, nel periodo di accertamento della pericolosità del soggetto colpito dal predetto provvedimento di natura personale e patrimoniale.»

Tra i beni oggetto di ablazione - l'acquisizione cioè da parte dello Stato - figurano una villa di notevole pregio, più attività imprenditoriali operanti nei settori dell’hotellerie di lusso, edile e immobiliare. Il provvedimento in parola è stato emesso sulla scorta degli elementi probatori allo stato acquisiti, in attesa della definitività del giudizio.