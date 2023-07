Identificata la donna trovata morta nel fiume: è una giovane mamma

La conferma è arrivata nel pomeriggio di ieri, sabato 15 luglio: il corpo senza vita trovato nel fiume a Ponti sul Mincio (Mn) è di Concetta Balzano, la 32enne di cui si erano perse le tracce. La giovane donna, madre di un bimbo di 3 anni, era residente a Rovigo ma si era appena trasferita a Peschiera (Vr) per cercare un lavoro stagionale. Il fidanzato ne aveva denunciato la scomparsa ai carabinieri poche ore prima del macabro ritrovamento.

A trovare il cadavere, e a dare l'allarme, nella serata di venerdì 14 luglio, era stato un ciclista di passaggio sulla ciclabile che collega Mantova a Peschiera. Recuperata la salma dalle acque del Mincio, erano scattate le indagini: per dare un nome e un volto alla vittima ci sono volute ore, dato che non aveva documenti con sè.

L'accertamento dell'identità non ha concluso le indagini sulla morte della giovane mamma: restano ancora da chiarire le cause e le ragioni. Sembra essere stata esclusa l'eventuale responsabilità di terza persone, dato che non sarebbero stati riscontrati segni di violenza sul cadavere.