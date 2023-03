Marito, moglie e bimbo appena nato chiusi fuori casa dai ladri

Quando hanno infilato la chiave nella toppa, sembrava che qualcuno avesse cambiato la serratura. La porta della loro abitazione era infatti completamente bloccata. La ragione? Erano appena passati i ladri.

Amaro rientro a casa per una famiglia che vive in piazza Primo Maggio a San Vigilio di Concesio: moglie, marito e figlioletto di pochi giorni hanno dovuto fermarsi sul pianerottolo, perché i malviventi avevano sbarrato la porta dall'interno per svaligiare, indisturbati, l'abitazione situata al secondo piano.

Il furto lo scorso weekend: dopo essersi arrampicati sulla grondaia, i ladri hanno forzato la portafinestra del balcone, per poi fare irruzione nell'appartamento e passare al setaccio ogni stanza e arraffare oggetti di valore, gioielli e contanti. Poi la fuga, di nuovo, attraverso la grondaia.

Un colpo andato a segno, ma non sarebbe l'unico: la stessa zona era finita nel mirino dei ladri già nelle prime settimane di marzo. Una scia di furti che sta generando preoccupazione e rabbia tra i residenti. Oltre che ai carabinieri, l'episodio è stato segnalato sulla pagina Facebook del paese: decine i commenti in cui si augura il peggio ai malviventi che hanno preso di mira la frazione di San Vigilio.