Il ponte perde pezzi: la Strada provinciale chiusa per una settimana

Interventi “non più rinviabili” sul ponte di Via Mazzini a Concesio: così il consigliere provinciale Giacomo Zobbio nell'annunciare la chiusura della Sp19 per una settimana. “I lavori sul ponte procedono – spiega Zobbio – e siamo ormai giunti al secondo step, che prevede la chiusura della Sp19. Salvo eventi meteorologici avversi, si è concordato di chiudere la strada da lunedì 27 novembre a domenica 3 dicembre. Una chiusura necessaria, già preannunciata qualche settimana fa, dovuta a una serie di operazioni per la riabilitazione del ponte che non sono più rinviabili”.

I lavori al ponte

Il ponte è da tempo nel mirino: da anni è limitato il transito ai mezzi pesanti, nell'ottobre del 2022 a causa di un incidente erano caduti diversi calcinacci sulla strada. L'intervento prevede ora la demolizione del pacchetto stradale, la sostituzione dei giunti di dilatazione, l'impermeabilizzazione dell'impalcato e la realizzazione di scarichi per le acque meteoriche, la posa di un primo strato di bitumatura (binder) e segnalatica, la posa di guardrail su cordoli già gettati in precedenza. In primavera verrà posato anche l'ultimo strato di asfalto.

Lavori al ponte, ma non solo. “Siamo consapevoli – continua il consigliere Zobbio – che questi lavori comporteranno disagi, ma voglio sottolineare che risultano propedeutici anche in ottica di realizzazione della bretella autostradale della Valtrompia. Abbiamo predisposto tutte le misure possibile per contenere i disagi”.