Incidente sul cavalcavia, piovono calcinacci: allarme sulla Provinciale

Un incidente tra due veicoli - avvenuto nella tarda mattinata di lunedì a Concesio - ha distrutto una parte del guardrail del cavalcavia della Provinciale 19 e causato una ‘pioggia’ di calcinacci su via Mazzini. Inevitabile la chiusura della strada comunale sottostante il ponte: lo stop alla circolazione - dalla rotonda del supermercato Rossetto all’incrocio con via Bachelet - è durato per l’intera giornata di lunedì.

Nessun danno strutturale

In un primo momento si temeva che la struttura avesse riportato danni strutturali. Così non è stato, per fortuna: le verifiche dei vigili del fuoco, della polizia locale, e dei tecnici della Provincia e del Comune, hanno escluso questa ipotesi. Da anni non vengono eseguiti lavori di manutenzione straordinaria sul ponte: l’intervento, previsto dalla Provincia di Brescia, sarebbe bloccato per questioni burocratiche.

Code, rallentamenti e disagi per l’intera giornata, ma già nella tarda serata di lunedì la situazione era tornata alla normalità. Accertata la tenuta dell’impalcato, il cavalcavia è stato riaperto in entrambi i sensi di marcia. Anche via Mazzini è stata riaperta, nella serata di lunedì, una volta rimossi i calcinacci e terminate le verifiche.

Il Comune invita alla prudenza

Ma il Comune invita comunque alla prudenza: il limite di velocità sul cavalcavia della Sp 19 è stato abbassato a 30 km/h ed è stata ristretta la carreggiata nel tratto danneggiato dallo schianto. Misure che resteranno in vigore fino alla conclusione dei lavori per ripristinare il guardrail divelto e il successivo sopralluogo dei tecnici della Provincia.