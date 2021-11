Malore improvviso mentre lavora: macellaio muore in negozio

Non ce l’ha fatta l’uomo di 71 anni che ieri, lunedì 8 novembre, si è sentito male nella propria macelleria in via Europa a Concesio.

Erano da poco passate le 19.30: il 71enne si trovava sul luogo di lavoro quando ha accusato un malore, cadendo a terra. Immediati i soccorsi: sul posto sono arrivate un’auto medica e un’ambulanza.

I sanitari hanno provato a rianimarlo più volte ma – purtroppo – non c’è stato nulla da fare, se non constatarne il decesso. Presenti anche i carabinieri di Concesio, a cui sono stati affidati i dovuti rilievi del caso.