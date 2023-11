Ladri in casa, finestre rotte e camere ribaltate: "È impossibile difendersi"

Tapparelle e infissi antisfondamento non sono bastati a proteggere l’abitazione e nemmeno la presenza dei vicini di casa ha impedito o interrotto il blitz dei malviventi. Nessuno avrebbe sentito i ladri che sono entrati in azione nel tardo pomeriggio di sabato in un appartamento di Concesio. Tra le 18.30 e le 19, come spiega la proprietaria sui social, i malviventi si sono arrampicati sulla grondaia per raggiungere la casa, situata al primo piano di uno stabile in via Don Giovanni Minzoni.

Sfondate le tapparelle e i vetri, senza - a quanto pare - fare rumori sospetti, hanno fatto irruzione all’interno."Sono andati a colpo sicuro sulle cose di valore", si legge ancora nel post condiviso dalla donna su Facebook, "poi hanno ribaltato tutto. I vicini erano in casa, ma nessuno ha sentito rumori".

Al rientro, la donna ha trovato la casa completamente a soqquadro ed è scattata la chiamata ai carabinieri, che hanno avviato tutti gli accertamenti del caso. Resta, oltre alla rabbia, il senso di impotenza: nulla, nemmeno gli infissi ant-intrusione, sembra servire a proteggere le proprie case e le cose a cui più si tiene dalla più sgradite delle visite. "È praticamente impossibile difendersi", chiosa, infatti, la donna.