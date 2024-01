Allarme furti in paese: ladri entrano anche con i proprietari in casa

È (ancora) allarme furti a Concesio, in bassa Valtrompia: le segnalazioni delle incursioni dei malviventi nelle abitazioni del paese si susseguono da giorni sui social. In azione, pure in pieno giorno e di domenica, ladri anche un po' acrobati: in grado di arrampicarsi e raggiungere gli appartamenti situati ai piani superiori. Non solo: si sarebbero pure intrufolati in una casa di via San Gervasio nonostante la presenza dei proprietari all'interno. Nessun faccia a faccia, per fortuna.

I primi colpi sono stati messi a segno, la scorsa settimana, in tre appartamenti di un complesso residenziale di via Pascoli. Nella giornata di ieri, giovedì 25 gennaio, i malviventi hanno invece preso di mira un'abitazione di via Sorlini. Avrebbero agito indisturbati all'ora di cena: dopo aver forzato la porta finestra del balcone, hanno fatto irruzione all'interno e arraffato ciò che di valore hanno trovato.