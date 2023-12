Bar derubato due volte in un mese: "Non ci proteggono, così si chiude"

Un copione che si ripete per la seconda volta in 30 giorni. Come se fosse in un loop temporale di un romanzo giallo,Kleva Gjoni, alla riapertura del suo locale nella mattina di oggi (venerdì 15 dicembre), si è trovata la porta d’ingresso forzata e i distributori dei giochi dei bambini spaccati. Nella notte il bar dello stadio comunale Sant’Andrea di Concesio è infatti stato preso di mira dai ladri. O meglio, da un ladro solitario, come si evince dai filmati delle telecamere di sorveglianza. Non solo: la proprietaria del Citybar di via Camerate non ha dubbi: "È lo stesso malvivente che era entrato in azione poche settimane fa".

Un raid, quello messo a segno nella notte tra il 14 e il 15 dicembre, perfettamente identico a quello precedente: una volta saltata la recinzione dello stadio e raggiunta la porta d’ingresso, il malvivente ha forzato la serratura usando una sbarra di ferro. Incurante dell'allarme che continuava a strillare e delle telecamere di sorveglianza, ha fatto irruzione nel bar. Il suo obiettivo? Le monete contenute all’interno dei distributori automatici di palline e giocattoli per bambini e le bottiglie di amaro. Sarebbe, infatti, questo il bottino degli ultimi due colpi.

È il quarto furto degli ultimi 12 mesi al Citybar: telecamere e sistemi di allarme sembrano non impensierire i ladri, che continuano a tornare nel locale di Kleva Gjoni. La giovane barista è, comprensibilmente, esasperata. "Cosa dobbiamo fare per tutelarci? Ci stanno facendo passare la voglia di tenere aperte le nostre attività”, si legge in un post-sfogo affidato ai social.